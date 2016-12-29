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Новости
Украина
29 декабря 16, 12:31
В новогоднюю ночь в Украине снега не будет
новый год
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На Новый год в Украине ожидается небольшой мороз.
На Новый год в Украине ожидается небольшой мороз.

В Украине с завтрашнего дня, 30 декабря, прекратятся осадки, и снизится температура. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Эспрессо.TV.

По ее прогнозам, в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься ночью до 7…12 градусов мороза, а в Карпатах – и до 10…15 мороза.

В новогоднюю ночь в Украине будет преобладать сухая погода с легкими, максимум умеренными морозами ночью. Однако существенных осадков не ожидается – ни снега, ни дождей. Таким образом, на Новый год будет преобладать сухая погода, ожидается небольшой мороз.
Korrespondent
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