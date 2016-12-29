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Украина
29 декабря 16, 12:35
Alitalia выбрала "Жуляны" для возобновления полетов в Рим
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Alitalia сменила "Борисполь" на "Жуляны": после двух лет отсутствия на рынке итальянская авиакомпания сменила аэропорт и планирует летать между Римом и Киевом в летнюю навигацию

Итальянская авиакомпания Alitalia возобновит полеты из Рима в Киев, но вместо аэропорта "Борисполь" будет летать в Жуляны. Об этом Delo.UA сообщили в пресс-службе аэропорта "Киев" (Жуляны).

Alitalia возобновит полеты со 1 мая 2017 года. Рейсы будут выполняться на ежедневной основе с ночной стоянкой в Киеве до 27 октября 2017 года.

Из римского аэропорта Фьюмичино самолет будет вылетать в 23:00, из Жулян — в 05:00. Время полета — около 3 часов. На линии Alitalia будет курсировать самолет типа Airbus A320.

Alitalia прекратила летать по маршруту Киев-Рим в 2014 году.

Delo
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