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Новости
Украина
29 декабря 16, 13:53
Гройсман: Восстановление детсадов должно стать приоритетом
Гройсман
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Задача власти в регионах Украины в том, чтобы сделать восстановление и строительство новых детсадов приоритетом. 

Об этом сообщил премьер Украины Владимир Гройсман – в рамках открытия детского сада в Дарницком районе Киева. По его словам – сейчас десятки тысяч детей стоят в очередях на детсады. Детсады на данный момент переполнены.

И задача местной власти сделать приоритет на строительство новых детских садов. Также Гройсман отметил, что власть Украины уже второй год проводит финансовую децентрализацию. Это значит, что средства были переданы на места. И если имеется урегулирование на местах, появляются такие детсады, школы, дороги и другая инфраструктура.

Как сообщал УРА-Информ, новый детсад появится на Позняках.
URA-Inform
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