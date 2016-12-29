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Украина
29 декабря 16, 13:54
Курс доллара на межбанке превысил 27 грн/$,
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В сообщении Нацбанка отдельно подчеркивается, что девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность

Курс доллара на межбанке достиг 27,21 грн/$. Об этом свидетельствуют данные сайта Нацбанка Украины.

Как отмечает регулятор, с одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривни и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку у компаний-экспортеров, которые на этой и прошлой неделе получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн.

"С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", — считают в НБУ.

При этом в сообщении Нацбанка отдельно подчеркивается, что девальвационное давление на курс гривны на этой неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность.

"Во-первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительный — всего три дня, и после этого возвращения средств населения в банки возобновился. В то же время отток депозитов юридических лиц из ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств за счет возмещения НДС", — говорится в сообщении регулятора.

При этом Национальный банк Украины сегодня вышел на аукцион с продажей до $100 млн. Курс отсечения на уровне 27,10 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 27,16 грн/$1, сообщается на веб-сайте центробанка.

Как сообщалось, НБУ на аукционе днем ранее продал $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/$1, что удовлетворило 80,7% спроса. Заявленный объем аукциона составлял $100 млн.
Delo
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