"ДНР" задержала украинского шпиона

В т.н. "Донецкой народной республике" (ДНР) сообщили про задержание "украинского шпиона" Леонида Сычева. Об этом рассказали в пресс-службе "Министерства госбезопасности" "ДНР".

Министерством госбезопасности "ДНР" по подозрению в шпионаже задержан Сычев Леонид Михайлович, гражданин Украины, уроженец Антрацита - сказано в сообщении.

В "ведомстве" боевиков также сообщили, что задержанный Сычев ранее якобы уже проходил службу в МВД Украины и его завербовали Службой безопасности Украины. В "ДНР" при этом заявляют, что Сычев якобы передавал Украине данные о передислокации "военнослужащих" "ДНР".

Как сообщал УРА-Информ, в Саудовской Аравии 15 шпионов приговорили к смертной казни.