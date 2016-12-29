Станцию метро "Петровка" переименуют?

Киевский метрополитен предложил жителям столицы принять участие в обсуждении идеи Киевского горсовета о переименовании станции метро Петровка в Почайну.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, за 56 лет работы столичного метро уже переименованы 13 станций, причем одна – дважды (Площадь Калинина - Площадь Октябрьской революции - Майдан Независимости).

"Пишите, как вам инициатива", – обратились к киевлянам в пресс-службе.

Как сообщал Корреспондент.net, на Новый год в Киеве метро будет работать на три часа дольше.



