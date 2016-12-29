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Украина
29 декабря 16, 17:06
В Киеве четверо детей погибли в результате пожара
пожар
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29 декабря при пожаре в жилом доме столицы погибли четверо детей.

Кроме того - еще одного ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве. 29 декабря в 12 часов. 23 мин. спасателям поступило сообщение про возгорание в частном жилом доме в Днепровском районе, Русановские сады, ул. Садовая, 27.

На месте установлено, что возникло возгорание в 2-этажном деревянном жилом доме на 60 кв.м. При тушении пожара обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 г. р.), а также одной девочки, 2005г. р. Пожар был локализован в 12 час. 51 мин., а также вскоре ликвидирован - в 14 час. 40 мин.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве горела многоэтажка.
URA-Inform
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