Украина за год направила России двести дипломатических нот

Речь идет про освобождение политзаключенных. Так, Украина за 2016 год направила России более 200 дипломатических нот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По ее словам - в целом было направлено более 200 дипломатических нот за год, а также разных обращений в различные компетентные органы в России. К примеру - в следственный комитет либо пенитенциарные учреждения России с требованием дать допуск украинским консулам на разрешение встретиться с политическими заключенными - добавила она.

Как сообщал УРА-Информ, украинский МИД в начале 2016 г. вручил ноту РФ, требуя освободить Надежду Савченко.