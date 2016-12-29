Арест миллионов долларов в банке сына Януковича отменен

Суд отменил арест суммарно 15 миллионов долларов трех физлиц на счета во Всеукраинском банке развития, принадлежащем сыну экс-президента Александру Януковичу. Соответствующее решение вынес судья Печерского суда Киева Виталий Писанец, сообщает Украинская правда.

Этот же суд арестовал вышеуказанные средства в 2015 году по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физических лиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 миллиарда гривен.





С 19 декабря суд начал снимать аресты со средств физических лиц. Арест был снят на общую сумму 15,4 миллиона долларов со счетов трех физлиц. В постановлениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.





Отметим, после побега Януковича Всеукраинский банк развития находится в состоянии ликвидации.





Ранее в Генпрокуратуре заявили, что на возврат денег Януковича уйдут годы.