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Украина
29 декабря 16, 17:26
Арест миллионов долларов в банке сына Януковича отменен
Януковичи
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В 2015 году всего арестовано 2,75 миллиарда гривен во Всеукраинском банке развития.
В 2015 году всего арестовано 2,75 миллиарда гривен во Всеукраинском банке развития.

Суд отменил арест суммарно 15 миллионов долларов трех физлиц на счета во Всеукраинском банке развития, принадлежащем сыну экс-президента Александру Януковичу. Соответствующее решение вынес судья Печерского суда Киева Виталий Писанец, сообщает Украинская правда.

Этот же суд арестовал вышеуказанные средства в 2015 году по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком. Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физических лиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 миллиарда гривен.

С 19 декабря суд начал снимать аресты со средств физических лиц. Арест был снят на общую сумму 15,4 миллиона долларов со счетов трех физлиц. В постановлениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

Отметим, после побега Януковича Всеукраинский банк развития находится в состоянии ликвидации.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что на возврат денег Януковича уйдут годы.
Korrespondent
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