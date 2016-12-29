На Донбасс прибыла гуманитарная помощь от Папы Римского

В данной партии есть буржуйки, а также топливные брикеты, детское питание, лекарства – сообщает ВВС. Гуманитарная акция под названием "Папа для Украины" стартовала еще в апреле. В ходе богослужения на пл. Св. Петра в Риме Папа Франциск сообщил о сборе для людей Донбасса, которые пострадали от войны, помощи.

Помощь собирали в церквях Европы. Папа Римский пожертвовал также пять млн евро от себя. Всего было собрано 12 млн евро. Первый транш в объеме шесть млн евро уже перечислили Украине в декабре.

Как сообщал УРА-Информ, Папа Римский ранее сообщал, что передаст жителям Донбасса шесть млн евро.