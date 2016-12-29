Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.97
USD
26.89
RUB
0.44
EUR
28.31
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.77
USD
27.50
RUB
0.45
Новости
Украина
29 декабря 16, 20:11
Кличко обустроит набережную у МВЦ
кличко,Виталий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В 2017 г. исторические здания Киева и мосты будут подсвечены, а также обустроят набережную около Международного выставочного центра и пройдет реконструкция зоопарка. 

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Кличко отметил, что хочет в Киеве ввести традицию - вечером подсвечивать основные исторические здания города и основные мосты. Уже были выделены средства на проект и это придаст шарм нашему городу – подчеркнул мэр Киева. Также Кличко рассказал, что в зонах отдыха возле Днепра появится дополнительное освещение, а известные всем места отдыха изменятся до неузнаваемости. В частности, около станции "Левобережная" обустроят набережную.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко также отдал распоряжение обустроить детские площадки.
URA-Inform
Ещё по теме:
Снегопад в Киеве: лучшие фотожабы
Ленинская кузница строит два новых десантных катера
В Израиле приостановили строительство поселений
Луценко знает всех "членов МАФии" в Киеве
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
СНБО ввел новые санкции против РФ
noimageПотери ВСУ в Троицком
noimageГФС расследует факт взяточничества Марушевской
noimageАТО: за сутки 29 обстрелов
noimageПетр Порошенко обвинил Россию в кибервойне
Лента новостей
Загрузка...