В 2016 году восемь россиян получили статус беженца в Украине

Госмиграционная служба Украины сообщила о том, что состоянием на ноябрь 2016 г. уже восемь граждан РФ получили статус беженца. Отмечается также, что в целом за 11-ть месяцев 2016 г. за защитой в Украину уже обратились 69 российских граждан.

Из этих людей восемь получили статус беженца, а также еще десять - дополнительную защиту. Более того, в ведомстве также отметили, что за 11-ть месяцев 2016 г. гражданство Украины получили по территориальному происхождению 1704 гражданина России - указами президента приняты в гражданство 104 россиянина.

Как сообщал УРА-Информ, российский блогер просил Украину предоставить ему статус беженца.