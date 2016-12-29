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Новости
Украина
29 декабря 16, 20:14
В 2016 году восемь россиян получили статус беженца в Украине
украина
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Десять граждан России в 2016 г. получили дополнительную защиту.

Госмиграционная служба Украины сообщила о том, что состоянием на ноябрь 2016 г. уже восемь граждан РФ получили статус беженца. Отмечается также, что в целом за 11-ть месяцев 2016 г. за защитой в Украину уже обратились 69 российских граждан.

Из этих людей восемь получили статус беженца, а также еще десять - дополнительную защиту. Более того, в ведомстве также отметили, что за 11-ть месяцев 2016 г. гражданство Украины получили по территориальному происхождению 1704 гражданина России -  указами президента приняты в гражданство 104 россиянина.

Как сообщал УРА-Информ, российский блогер просил Украину предоставить ему статус беженца.
URA-Inform
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