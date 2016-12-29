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Новости
Украина
29 декабря 16, 20:15
Петр Порошенко обвинил Россию в кибервойне
Порошенко
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Глава государства заявил о шести с половиной тысяч спланированных кибератак за два месяца.
Глава государства заявил о шести с половиной тысяч спланированных кибератак за два месяца.

Президент Петр Порошенко обвинил Россию в причастностях к кибератакам на украинские ведомства и государственные информресурсы.

"Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", - сказал он на заседании СНБО.

Порошенко отметил, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.

Он подчеркнул, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России. По его словам, Россия ведет против Украины кибервойну.

Порошенко также отметил, что подобные агрессивные действия в киберпространстве Россия ведет и против других стран - США, Германия и Швеция.

"Мы имеем дело с глобальным вызовом в безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу", - сказал Порошенко.
Korrespondent
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