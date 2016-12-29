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Новости
Украина
29 декабря 16, 20:31
АТО: за сутки 29 обстрелов
АТО
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За прошлые сутки террористы 29 раз обстреляли позиции силовиков АТО.

При этом две трети из обстрелов пришлись на горячую точку Павлополь-Широкино. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

По его словам – в целом за сутки на мариупольском направлении террористы нарушали режим тишины 29 раз. Также 28 декабря две трети обстрелов на мариупольском направления пришлись именно на участок фронта Павлополь-Широкино. На указанном участке фронта боевики применили исключительно тяжелое вооружение. Бандформирования применяли лишь стрелковое оружие.

Как сообщал УРА-Информ, два дня назад террористы 37 раз обстреливали силовиков АТО.
URA-Inform
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