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Новости
Украина
29 декабря 16, 20:42
Потери ВСУ в Троицком
АТО
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Зафиксировано 50 обстрелов со стороны сепаратистов.
Зафиксировано 50 обстрелов со стороны сепаратистов.

Украинские военные понесли потери на Донбассе – двое бойцов убиты, еще двое получили ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", – сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Мотузяника, один военнослужащий погиб вчера в результате боя в районе Крутой Балки. Еще один боец погиб и двое получили ранения во время разминирования неподалеку Троицкого.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году небоевые потери ВСУ превысили боевые. А общее число погибших составило 467 человек.

По состоянию на конец ноября 2016 года, в зоне АТО погибли 3064 представителей силовых структур.
Korrespondent
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