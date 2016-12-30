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Украина
30 декабря 16, 09:20
АТО: Ситуация остается напряженной
АТО,батаальон Донбасс
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Боевики в зоне проведения антитеррористической операции продолжают не соблюдать режим тишины.

Обстрелы украинских позиций не прекращаются на всех направлениях. По состоянию на утро пятницы, 30 декабря, противник за сутки 45 раз открывал огонь по нашим позициям.

При этом на всех трех направлениях активизировались снайперы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаба АТО, российские наемники вели огонь вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное, Талаковка, Новозвановка и Авдеевка.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Малиновому. С гранатометов - по Крутой Балке, Новозвановке и Станице Луганской.

Напомним, последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли неспокойно. Боевики в течение дня 50 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
URA-Inform
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