Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
28.92
USD
27.56
RUB
0.45
Новости
Украина
30 декабря 16, 10:31
Военным ВСУ разрешили сбивать самолеты-нарушители
ВСУ армия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Огонь может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу

Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям. Как уточняется в документе на сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.

Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.

Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба — главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.

Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям. Как уточняется в документена сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.

КОНТЕКСТ Комментарий: В 2016 году Украина сделала окончательный выбор Комментарий: Мораль военного времени

Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет "вооруженных формирований" другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.

Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба — главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.
Delo
Ещё по теме:
Литовские спецы проинструктируют украинских военных
В Украине начались масштабные сборы резервистов – Генштаб
Число резерва ВСУ достигло 85 тысяч человек
Медслужба ВСУ уже почти обеспечена спецтехникой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра
noimageАТО: Ситуация остается напряженной
noimageСНБО ввел новые санкции против РФ
noimageПотери ВСУ в Троицком
noimageГФС расследует факт взяточничества Марушевской
Лента новостей
Загрузка...