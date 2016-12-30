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Новости
Украина
30 декабря 16, 10:55
Сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра
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В последнюю пятницу уходящего года, 30 декабря, практически на всей территории Украины ожидаются сильные ветры.

Синоптики предупреждают, что на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра могут достигать 17-22 метров за секунду, в Одесской области ночью и утром местами до 25-28 метров за секунду.

Кроме того, сегодня также на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 метров за секунду. При этом высота волн может достигать 40-50 дм, а на Азовском море порывы ветра будут 19-24 метров на секунду, а высота волн достигнет 15-25 дм.

В связи с чем в ГосЧС предупреждают украинцев придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице, не ходить под раскидистыми деревьями, а также избегать рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 декабря в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от минус 4 до плюс 3 градусов.
URA-Inform
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