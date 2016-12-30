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Новости
Украина
30 декабря 16, 11:30
Украина призывает ООН усилить давление на РФ
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Страны, которые являются членами Организации Объединенных Наций, должны усилить давление на Российскую Федерацию, как на государство-агрессора.

Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко к Генсеку ООН Пан Ги Мунк, сообщается в Twitter украинского представительства.

"В.Ельченко в письме к Генсеку ООН: репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", США будут настаивать на сохранении антироссийских санкций до полного выполнения агрессором взятых в Минске обязательств.
URA-Inform
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