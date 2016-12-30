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Новости
Украина
30 декабря 16, 12:15
Пенсионеров из Донбасса будут идентифицировать в Ощадбанке
ощадбанк
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Пенсионеры-переселенцы должны будут раз в три месяца приходить в Ощадбанк для физической идентификации

Кабинет министров Украины установил необходимость физической идентификации вынужденных переселенцев-пенсионеров в Ощадбанке до получения ими платежной карты каждые 3 месяца.

Согласно постановлению №1028 от 28 декабря, правительство установило, что физическая идентификация клиента из числа вынужденных переселенцев, которому открыт текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые 3 месяца со дня открытия счета.

Также Кабмин установил, что возобновление или прекращение пенсионных выплат переселенцам осуществляется Ощадбанком по решению управлений Пенсионного фонда Украины в районах, городах, а также объединенных управлений, осуществляющих выплату пенсий.

Напомним, сейчас выплату пенсий и соцвыплат переселенцам осуществляет исключительно Ощадбанк.
Delo
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