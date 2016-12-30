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Новости
Украина
30 декабря 16, 14:17
Одесский припортовый завод принял решение об остановке
Лукойл,Одесский,НПЗ,,
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Одесский припортовый завод останавливает работу, а его многолетний руководитель Валерий Горбатко — уволился

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) принял решение остановить производство. "В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нефтегаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нефтегаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В сообщении уточняется, что в настоящее время "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Кроме того, в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщается, что Валерий Горбатко уволен с должности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод".

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья. Валерий Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.

Ранее сообщалось, ОПЗ может быть остановлен с 1 января 2017 года, долг предприятия за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" превышает 1 млрд грн.

В текущем году ФГИ планировал приватизировать Одесский припортовый завод, однако два приватизационных конкурса так и не состоялись из-за отсeтствия претендентов.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.
Delo
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