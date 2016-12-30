АТО: За сутки ранены трое бойцов ВСУ

За минувшие сутки на Донбассе получили ранения трое украинских военнослужащих. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб. Трое военнослужащих получили ранения", – сказал он сегодня на брифинге в Киеве.

Также Мотузяник сообщил, что сепаратисты произвели 45 обстрелов по позициям украиснких военных. Больше всего вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении – 24.

Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в зоне АТО погибли двое военных и еще двое получили ранения. Почти все потери были в Троицком, где на мине подорвались три человека.