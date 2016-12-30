Египет расследует импорт украинской арматуры

Обновлена цитата "АрселорМиттал Кривой Рог", добавлена официальная информация Министерства промышленности и торговли Египта



Египет инициировал антидемпинговое (АД) расследование в отношении импорта стальной арматуры из Украины, Турции и Китая. Об этом сообщил специализированный портал SteelOrbis (Турция), ссылаясь на собственные источники.

SteelOrbis уточняет, что официальные органы Египта уже потребовали у импортеров предоставить в течение 30 дней информацию по ввозу продукции за последние три года. Однако официальных уведомлений украинская сторона пока не получала.

В пресс-службе ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) в комментарии Delo.UA сообщили, что знают о возможном начале расследования. "Официального уведомления о начале расследования предприятие еще не получило. Однако мы ведем работы по этому процессу, чтобы быть готовыми к любому повороту событий", — сообщили в пресс-службе АМКР. (абзац исправлен после публикации новости — Delo.UA)

В Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на запрос Delo.UA ответили, что у них есть информация о том, что действительно была жалоба от египетских производителей. "Египет нотифицировал нас о такой жалобе, но информации о том, что расследование началось, у нас нет. Официальная нотификация происходит по дипломатическим каналам, поэтому может просто задерживаться. В любом случае, как только мы получаем официальный документ, мы сразу публикуем его на сайте МЭРТ", — ответили в пресс-службе министерства.

Информационное агентство Platts подтвердило, что Египет начал антидемпинговое расследование в отношении импорта арматуры из Украины, Турции и Китая, а также и антисубсидиарное расследование в отношении Турции и Китая. Об этом сообщили в профильном департаменте Министерства промышленности и торговли Египта.

Следственный орган получил 10 октября 2016 года надлежащим образом задокументированное заявление от Палаты металлургической промышленности. Она представляет интересы местных производителей, продукция которых составляет 53% от общего объема внутреннего производства такой продукции. Египетские металлурги утверждают, что импорт арматурного проката, происхождением из Китая, Турции и Украины происходит по дотационным и демпинговым ценам. Это наносит материальный ущерб производителям Египта.

После этапа оценки и совещаний со сторонами, консультативный комитет представил свои рекомендации министру промышленности и торговли относительно начала расследования и публикации уведомления об инициировании в египетском официальном издании.

Отмечается, что расследование будет касаться арматуры, поставляемой по тарифным кодам ТН ВЭД 72.13, 72.14, 72.27 и 72.28 в период с июля 2015 года по июнь 2016 года.

В начале 2015 года египетское правительство ввело 8% пошлину на импорт арматуры сроком на три года. В первый год действия пошлины составили не менее 408 египетских фунтов/тонна (около $50), а к третьему году действия сократятся до 175 фунтов/тонна (свыше $20).

Основным украинским поставщиком арматуры в Египет является "АрселорМиттал Кривой Рог". "По итогам 2014 года из общего экспорта этой продукции 98% пришлось на "АрселорМиттал Кривой Рог", и только 2% — на "Метинвест", — рассказывал в интервью Delo.UA Вириндер Бахадур Гарг, который в то время занимал должность заместителя генерального директора АМКР по маркетингу и сбыту. По данным Delo.UA с тех пор ситуация существенно не изменилась.

В 2015 году Египет планировал ввести дополнительную защитную пошлину в размере 10%, однако в конце того года Министерству экономического развития и торговли Украины удалось добиться неприменения этой страной ограничительных мер.