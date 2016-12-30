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Новости
Украина
30 декабря 16, 14:38
"Укроборонпром" передал армии свыше 2,1 тыс. единиц оружия
Укроборонпром
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Государственный концерн "Укроборонпром" передал армии в течение года свыше 2,1 тыс. единиц оружия и военной техники. 

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, "Укроборонпром" на 100% выполнил государственный оборонный заказ 2016 года.

"По государственному оборонному заказу от "Укроборонпрома" военным передано 2139 единиц нового и модернизированного ОВТ. Из них бронетанковой техники - 109 единиц; вооружение ВВС и ПВО - 36 единиц; ракетно-артиллерийского - 766 единиц, ракет и боеприпасов - 712; средства связи, радиоэлектронной борьбы и навигации - 516 единиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, за 9 месяцев работы в 2016 году "Укроборонпром" в целом передал в войска 6209 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  "Укроборонпром" создал компьютерную игру про свои новейшие разработки.
URA-Inform
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