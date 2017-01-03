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Новости
Украина
3 января 17, 10:17
Порошенко уверен в США как в надежном партнере Украины
Порошенко
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Порошенко назвал США надежным партнером Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что Украина в дальнейшем будет активно развивать отношения стратегического партнерства с США. Об этом говорится в обращении Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США

"С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", — говорится сообщении.

Президент Украины подчеркивает, что отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. "Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", — добавил Порошенко.

Президент также поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в сложный период российской агрессии. Он уверен в твердом настрое Украины в будущем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, сфере безопасности, экономической и гуманитарной сферах.

Delo
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