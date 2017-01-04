Стрельба в ночном клубе Одессы

В одном из ночных клубов Одессы произошла стрельба, сообщает пресс-служба областной полиции. Инцидент произошел около 23.00 накануне, 2 января.

По предварительным данным, несколько гостей клуба в результате конфликта устроили перестрелку, а затем скрылись на автомобиле Мercedes.

Приехавшие на вызов полицейских преследовали правонарушителей до улицы Садовой, где их удалось задержать. В автомобиле нашли оружие.

По информации местных СМИ, стрельба произошла в арт-кафе "Шкаф" на Греческой улице, 32.

Напомним, недавно в центре Львова стреляли в уличных музыкантов.