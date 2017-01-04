Отказ Украины от ядерного арсенала был непростым решением

Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала, больших объемов вооружений и запасов урана, Украина приняла непростые решения, несмотря на гарантии безопасности и в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал во вторник, 3 января, выступая по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины.