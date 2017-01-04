Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
29.03
USD
27.55
RUB
0.46
Новости
Украина
3 января 17, 11:20
Отказ Украины от ядерного арсенала был непростым решением
Ядерное оружие
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия.

Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала, больших объемов вооружений и запасов урана, Украина приняла непростые решения, несмотря на гарантии безопасности и в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал во вторник, 3 января, выступая по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины.
URA-Inform
Ещё по теме:
Главные прогульщики и кнопкодавы Рады — Фото
Верховная Рада амнистировала бойцов АТО
Трамп и Путин ужесточают ядерную риторику
Мищенко вышел из фракции БПП
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Во Львове на пожаре завода "Электрон" пострадали спасатели
noimageЕфремову вручен обвинительный акт
noimageУ Пашинского полиция изъяла оружие и патроны
noimageЗадержка и отмена рейсов в ОАЭ продлится несколько дней
noimageВ Украине упростилась процедура покупки валюты
Лента новостей
Загрузка...