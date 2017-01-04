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Новости
Украина
3 января 17, 12:19
СБУ задержала женщину, подделывающую документы для ДНР
СБУ
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В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Покровска, которая изготавливала фиктивные документы для боевиков ДНР.

Об этом сообщила пресс-службе СБУ.

Как отмечается, во время обыска в доме сообщницы террористов оперативники спецслужбы обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки.

Также сотрудники СБУ обнаружили устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах. Кроме того, правоохранители изьяли незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей.

Также отметим, что злоумышленникам удалось подделать 40 готовых справок перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы. 

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее работника прокуратуры задержали оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины 23 декабря во время получения взятки в Запорожской области.
URA-Inform
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