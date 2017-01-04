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Новости
Украина
3 января 17, 12:32
Парубий опровергает досрочные выборы в 2017 году
Парубий
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Досрочных выборов в Верховную Раду Украины в 2017 году не будет.

Я глубоко убежден, что это сценарий не украинский и его навязывается Украине извне. Об этом во вторник утром, 3 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава парламенте Андрей Парубий.

По его словам, Россия, как страна-агрессор, фактически обломала зубы об украинскую армию в Донбассе и сейчас тратит огромные средства на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Конечно, парламент является главной площадкой, на который осуществляется эта атака. Мы видели подобные сценарии в соседней Молдове совсем недавно, когда из-за дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор всей страны. Без сомнения такой же сценарий пытаются навязать Украине, но я уверен, что такой сценарий иметь успехов у нас не будет, - подчеркнул Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 декабря Парубий заявил, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора России Владимира Путина.
URA-Inform
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