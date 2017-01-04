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Новости
Украина
3 января 17, 13:27
В Харькове сын с топором взял в заложники родителей
топор
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Полиция Харькова освободила мужчину и женщину, которых взял в заложники собственный сын. Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Харькова.

Как отмечается, патрульные полицейские Харькова получили сообщение, что в одной из квартир слышны крики о помощи, угрозы и громкий шум. 

Кроме того, на месте происшествия полицейским удалось выяснить, что пожилых супругов держит в заложниках собственный сын, которому 30 лет. Вероятно он находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

"Один из инспекторов патрульной полиции по газовой трубе добрался до балкона квартиры на втором этаже и отвлек злоумышленника, вооруженного кухонного топором", - говорится в сообщении.

Отметим, родители открыли входную дверь полицейским, которые и задержали агрессивного мужчину.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее в Краматорске Донецкой области неизвестные ударили топором по голове патрульного полицейского, который в тот момент не находился на службе.
URA-Inform
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