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Новости
Украина
3 января 17, 15:40
Что МИД Украины и Австрии делает у Мариуполя?
Климкин
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Павел Климкин и его австрийский коллега Себастьян Курц в рамках визита в Донецкую область посещают Мариуполь и его окрестности

Сегодня министр иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) находятся с рабочим визитом в Донецкую область, который запланирован на два дня — 3 и 4 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций", — говорится в сообщении.

Ожидается, что Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в т.ч. по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Климкин и Курц уже посетили КПП "Пищевик" около Мариуполя. В ближайшее время он должны приехать в село Виноградное. Также запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций (в частности мэром Мариуполя Вадимом Бойченко), членами СММ ОБСЕ.

Австрия, перенимающая в 2017 году председательствование в ОБСЕ, ставит перед собой три цели: деэскалация имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.
Delo
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