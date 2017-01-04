Гройсман за создание украинского пантеона

Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети Facebook. По его словам - ситуация, что сложилась с Александром Олесем, вновь подняла на поверхность вопрос относительно создания украинского пантеона в Киеве - подчеркнул также премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в 2015 г. Рада приняла постановление относительно создания национального пантеона. Так, депутаты проголосували за увековечение памяти Героев Украины. отдавших жизни за свободу и независимость государства. Пантеон должны были создать в центральной части Киева.