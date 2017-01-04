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Новости
Украина
3 января 17, 16:57
Гройсман за создание украинского пантеона
Гройсман
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул необходимость создания в Киеве украинского пантеона.

Об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети Facebook. По его словам - ситуация, что сложилась с Александром Олесем, вновь подняла на поверхность вопрос относительно создания украинского пантеона в Киеве - подчеркнул также премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в 2015 г. Рада приняла постановление относительно создания национального пантеона. Так, депутаты проголосували за увековечение памяти Героев Украины. отдавших жизни за свободу и независимость государства. Пантеон должны были создать в центральной части Киева.
URA-Inform
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