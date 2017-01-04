Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
29.03
USD
27.55
RUB
0.46
Новости
Украина
3 января 17, 17:10
В Киеве снег убирают 45 бригад коммунальщиков
снегопад
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В столице к уборке снега на данный момент привлечены 45 бригад по уборке дорог. 

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Согласно данным ведомства, чтобы предотвратить образования гололеда, а также организовать передвижение пешеходов, в столице 45-ть бригад по уборке на данный момент убирают снег.

В частности, идет очистка от снега и обработка посыпочными материалами подходов к пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок транспорта и тротуаров, что закреплены за предприятиями КК “Киевавтодор”. Об этом передали в указанном коммунальном предприятии. Более того, с целью уборки тротуаров применяется снегоуборочная техника.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице для уборки снега применяли 259 единиц техники.
URA-Inform
Ещё по теме:
Синоптики огорчили: На Украину надвигаются дожди со снегом
В Украине ожидается дождь со снегом
Буковель и Говерлу замело снегом
В Виннице уже зима
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Во Львове на пожаре завода "Электрон" пострадали спасатели
noimageЕфремову вручен обвинительный акт
noimageУ Пашинского полиция изъяла оружие и патроны
noimageЗадержка и отмена рейсов в ОАЭ продлится несколько дней
noimageВ Украине упростилась процедура покупки валюты
Лента новостей
Загрузка...