В Киеве снег убирают 45 бригад коммунальщиков

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Согласно данным ведомства, чтобы предотвратить образования гололеда, а также организовать передвижение пешеходов, в столице 45-ть бригад по уборке на данный момент убирают снег.

В частности, идет очистка от снега и обработка посыпочными материалами подходов к пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок транспорта и тротуаров, что закреплены за предприятиями КК “Киевавтодор”. Об этом передали в указанном коммунальном предприятии. Более того, с целью уборки тротуаров применяется снегоуборочная техника.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице для уборки снега применяли 259 единиц техники.