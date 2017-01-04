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Новости
Украина
3 января 17, 17:25
Курц: Вопрос Украины является приоритетом для ОБСЕ
ОБСЕ
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Глава мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан, а также глава ОБСЕ Себастьян Курц и министр МИД Украины пообщались с жителями Донбасса, после этого новый глава ОБСЕ отметил, что Украина все так же - в приоритете для 57 стран-членов организации. 

Об этом сказано в сообщении в соцсети Facebook миссии ОБСЕ. Согласно сообщению - глава миссии ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан, приветствовал визит в Донецкую область нового главы ОБСЕ, министра МИД Австрии Себастьяна Курца, в сопровождении министра Павла Климкина. Приехав в регион, увидев все своими глазами и пообщавшись с пострадавшими от конфликта, глава ОБСЕ заявил, что Украина все так же - в приоритете для 57 стран-членов ОБСЕ и подкрепил все это обязательством - сделать все возможное для разрешения кризиса.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ приобретет новые беспилотники вместо сбитых на Донбассе.
URA-Inform
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