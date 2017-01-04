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Украина
3 января 17, 17:26
Цена на лекарства, подлежащие госрегулированию
лекарства
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Минздрав Украины опубликовал проект реестра цен на лекарственные средства, подлежащие госрегулированию

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 09 ноября 2016 № 862 "О государственном регулировании цен на лекарственные средства" Министерство охраны здоровья (Минздрав, МОЗ) Украины разработало и согласовало с Министерством экономического развития и торговли Украины приказ МОЗ Украины от 29 декабря 2016 № 1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен". Документ уже подан на на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В соответствии с требованиями вышеуказанного приказа ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" осуществило предварительный расчет предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства по перечню международных непатентованных названий лекарственных средств, согласно приложению к постановлению Кабинета Министров Украины от 9 ноября 2016 № 863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств".

Минздрав Украины опубликовал для ознакомления проект Реестра предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства, который вступит в силу после государственной регистрации Министерством юстиции Украины приказа Минздрава Украины от 29.12.2016 № 1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен" и официального его опубликования.
Delo
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