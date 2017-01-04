Филарет благословил бойцов "Торнадо"

Патриарх УПЦ КП Филарет благословил бойцов спецроты Торнадо, которые находятся под следствием за тяжкие преступления в АТО - изнасиливания, убийства и грабежи.
Просьбу помолиться за "торнадовцев" высказал мужчина в камуфляже на открытии храма в Белой Церкви, где присутствовал Филарет.
"Будем молиться, чтобы господь всемогущий вызволил их ... Они сидят так же за Украину, как Петр Калнышевский (атаман Запорожской Сечи, арестованный Москвой - ред.)", - ответил просителю предстоятель УПЦ КП.
Напомним, следствие обвиняет в тяжких преступлениях 12 "торнадовцев". Сторонники спецроты МВД периодически пытаются сорвать судебные заседания. Сами же подсудимые ведут себя дерзко: оскорбляют суд, угрожают расправой и даже бросаются фекалиями.
В столкновениях под Оболонским судом Киева, где слушается дело спецроты, уже пострадали 27 сотрудников полиции.