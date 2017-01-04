Во Львове горит завод "Электрон" - Фото

Сегодня днем во Львове возник пожар в здании завода Электрон. Как сообщает региональное управление ГСЧС, информация о пожаре по адресу Стороженко, 32, поступила в 13:17.

"На место происшествия немедленно по повышенному номеру вызова были отправлены пожарно-спасательные подразделения №2, 4, 3, 30, 29, 31, 1 и части специальной пожарной техники Отряда технической службы г.Львова. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили возгорание на втором этаже здания в производственном помещении частного предприятия", – говорится в сообении.

В 16.15 пожар локализован на площади ориентировочно 900 кв.м. Спасатели подчеркивают, что угрозы распространения огня нет.

На месте происшествия работает 62 человека и 12 единиц техники.

По информации СМИ, большинство помещений завода Электрон сейчас сдают в аренду. Здания предприятия занимают целый квартал.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне во Львовской области сожгли дотла музей УПА. Там находилась подпольная типография украинских повстанцев.