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3 января 17, 18:52
В Киеве пройдут сезонные ярмарки
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Учитывая обращения столичных жителей и для более полного удовлетворения потребностей граждан в с/х продукции, в столице будут проведены сезонные ярмарки.

Ярмарки пройдут с четвертого по шестое января. В ходе ярмарок предусмотрена продажа с/х продукции и продуктов переработки по многим группам товаров. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Так, четвертого января 2017 г. ярмарки пройдут на Стратегическое шоссе, ул. Демеевская, 45-47;  ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10. Пятого января 2017 г. на ул. Ломоносова, ул. Новопироговская, 25; ул. Е. Харченко, 41-47; Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35; ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

6 января 2017 года ярмарки пройдут на ул. Голосеевской, 116, ул. Глушкова, 17-31; ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16.

Как сообщал УРА-Информ, в столице летом на время отменили с/х ярмарки.
URA-Inform
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