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3 января 17, 19:10
В Украине упростилась процедура покупки валюты
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С 1 января 2017 года сбор в 2% при покупке наличной валюты утратил силу — официальное заявление НБУ.

Норма и взимании 2%-го пенсионного сбора с операций при покупке наличной валюты утратила силу с 1 января 2017 года, сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

"Статья про отмену 2% сбора уже вступила в силу, и с 1 января 2017 года он не взимается", — отметили в пресс-службе регулятора.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила указанный сбор принятым 20 декабря законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году" (№1791-VIII, законопроект в Раде — №5132), который был опубликован 31 декабря.

Сбор с валютных операций впервые в Украине был введен в 1998 году как временная мера: до 2006 года его ставка составляла 1,5%, затем снизилась до 1,3%, в 2007 году — до 1%, в 2008 году — до 0,5%, а в 2009 году — до 0,2%.

В январе 2011 года парламент отменил пенсионный сбор с операций с иностранной валютой, но уже в 2014 году вновь вернулся к его взиманию по ставке 0,5%.

При этом ставка пенсионного сбора при покупке валюты в наличной и безналичной форме с начала 2015 года была повышена с 0,5% до 2%, но из числа плательщиков этого сбора исключены юридические лица, а объектом сбора определены исключительно наличные операции по покупке валюты.

Инициаторы отмены этого сбора указывали, что теневой валютный рынок в Украине уже превысил 50%, что создает дополнительное девальвационное давление на гривну и усложняет механизм функционирования официального валютного рынка в стране. Это предложение поддерживал Нацбанк и международные финансовые организации.

Согласно данным Госказначейства, за 11 месяцев 2016 года поступления от этого сбора составили 326,61 млн грн при плане на год 190,66 млн грн.

Delo
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