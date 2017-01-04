Задержка и отмена рейсов в ОАЭ продлится несколько дней

Отмена рейсов вероятна из-за сложных погодных условий. Об этом сказано в заявлении посольства Украины в ОАЭ, обнародованном в Facebook аэропорта "Жуляны". Так, начиная с 29-го декабря 2016 г. по причине непростыхпогодных русловий в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа отменено или перенесено немалое количество рейсов.

По данным центра метеорологии ОАЭ, есть возможность продления сложных погодных условий. Учитывая это - целесообразным считают рекомендовать авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из / в ОАЭ и украинским аэропортам усилить разъяснительную работу и доводить до пассажиров информацию о возможности отмены / задержки рейсов в ОАЭ.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины ранее советовали временно не ездить в ОАЭ – из-за непростих погодных условий.