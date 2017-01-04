Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
29.03
USD
27.55
RUB
0.46
Новости
Украина
3 января 17, 19:12
Задержка и отмена рейсов в ОАЭ продлится несколько дней
оаэ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Задержка, а также отмена авиарейсов в ОАЭ вероятна еще пару последующих дней.

Отмена рейсов вероятна из-за сложных погодных условий. Об этом сказано в заявлении посольства Украины в ОАЭ, обнародованном в Facebook аэропорта "Жуляны". Так, начиная с 29-го декабря 2016 г. по причине непростыхпогодных русловий в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа отменено или перенесено немалое количество рейсов.

По данным центра метеорологии ОАЭ, есть возможность продления сложных погодных условий. Учитывая это - целесообразным считают рекомендовать авиакомпаниям, которые выполняют рейсы из / в ОАЭ и украинским аэропортам усилить разъяснительную работу и доводить до пассажиров информацию о возможности отмены / задержки рейсов в ОАЭ.

Как сообщал УРА-Информ, в МИД Украины ранее советовали временно не ездить в ОАЭ – из-за непростих погодных условий.
URA-Inform
Ещё по теме:
Авиарейсы со Стамбулом возобновлены
Видео / Фото: В Дубае пылает 75-этажный небоскреб
"Антонов" будет ремонтировать "Русланы" и "Мрию" у россиян
Украина запретила ввоз мяса из Польши из-за гриппа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Во Львове на пожаре завода "Электрон" пострадали спасатели
noimageЕфремову вручен обвинительный акт
noimageУ Пашинского полиция изъяла оружие и патроны
noimageВ Украине упростилась процедура покупки валюты
noimageВ Киеве пройдут сезонные ярмарки
Лента новостей
Загрузка...