Ефремову вручен обвинительный акт

Бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из адвокатов Ефремова – Александра Мельникова.

Таким образом, теперь дело Александра Ефремова может быть передано в суд.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря ГПУ завершила расследование против Ефремова, а суд продлил его арест до 22 января.

Также по делу Ефремова предъявлены подозрения группе экс-чиновников. Все они подозреваются в захвате здания СБУ в Луганской области и совершении действий с целью изменения границ Украины.