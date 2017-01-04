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Новости
Украина
3 января 17, 21:25
Ефремову вручен обвинительный акт
Ефремов
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Теперь его дело может быть передано в суд.
Теперь его дело может быть передано в суд.

Бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из адвокатов Ефремова – Александра Мельникова.

Таким образом, теперь дело Александра Ефремова может быть передано в суд.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря ГПУ завершила расследование против Ефремова, а суд продлил его арест до 22 января.

Также по делу Ефремова предъявлены подозрения группе экс-чиновников. Все они подозреваются в захвате здания СБУ в Луганской области и совершении действий с целью изменения границ Украины.
Korrespondent
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