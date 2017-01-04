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Украина
3 января 17, 21:28
Во Львове на пожаре завода "Электрон" пострадали спасатели
пожар
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Во вторник, 3 января, в Львове произошел крупный пожар.

На заводе "Электрон" горит производственное помещение. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе, спасатели на месте происшествия обнаружили, что огнем охвачен второй этаж здания в производственном помещении частного предприятия.

По состоянию на восемь часов вечера спасатели локализовали пожар, ликвидация еще не объявлена. В пресс-службе также сообщили, что пожар начался около двух часов дня и сейчас его ликвидация еще продолжается.

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Все обстоятельства и причины пожара будет устанавливать следствие. Однако, по данным ГосЧС, во время ликвидации пожара начальник караула предварительно получил отравление продуктами горения и госпитализирован в Львовскую областную клиническую больницу. Еще одного пожарного с ожогами уха, щеки и плеча также скорая помощь увезла в Коммунальную восьмую городскую клиническую больницу.

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Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области произошел пожар в здании пилорамы в селе Желтый Брод Романовского района. В результате возгорания погиб мужчина.
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URA-Inform
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