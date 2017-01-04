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Украина
4 января 17, 09:06
Взрыв в Сумах, за медпомощью обратились десять человек
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После взрыва, который произошел в Сумах во вторник вечером, 3 января, к врачам за медицинской помощью обратились десять человек.

Трое из них - дети, семь - взрослых. Из них восемь человек после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. По состоянию на утро среду, 4 января, в лечебных заведениях остаются два человека.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Вместе с тем, по данным ГосЧС, на момент взрыва в доме проживали 432 человека, более ста из них нуждаются в расселении.

Всех их расселили в отель и к родственникам, - отметили в ведомстве, добавив, что 48 человек отселены в гостиницы, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам. Спасатели также отмечают, что в связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийные работы в ночное время не проводились.

Также на месте развернут передвижной пункт обогрева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 января в Сумах около девяти часов вчера по улице Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв погибла женщина. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Умышленное повреждение имущества, которое привело к тяжелом последствиям".
URA-Inform
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