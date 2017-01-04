Боевики продолжают обстреливать зону АТО

Боевики за минувшие сутки 39 раз открывали огонь по позиции украинских военных на Донбассе. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО в среду утром, 4 января, вчера двое наших военнослужащих получили ранения.

Вместе с тем, по информации штаба, на мариупольском направлении на протяжении суток противник из минометов обстреливал Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно велся огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. Под Широкино и Талаковкой весь день работали снайперы.

Из гранатометов и стрелкового боевики в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, что на луганском направлении.

На донецком направлении - из 82-мм минометов - Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Напомним, из-за неосторожного обращения с оружием под населенным пунктом Марьинка погибли двое военных. Еще двое военных получили ранения.