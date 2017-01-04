По факту взрыва в Сумах открыто уголовное дело - ФОТО

Хозяин квартиры в доме по улице Металлургов, якобы, сам открыл газ. При этом сам он тяжелых травм не получил.

Вместе с тем, погибшая женщина жила этажом ниже, спасатели достали ее тело из под завалов. Ее муж в тяжелом состоянии госпитализирован.

Об этом рассказали журналистам очевидцы происшествия. По их словам, в доме пострадали часть плит перекрытия.

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Пострадали также автомобили, которые стояли под домом. Сейчас весь дом обесточен, улица перекрыта.

По факту взрыва полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека.

Напомним, ка сообщал УРА-Информ, взрыв в доме в Сумах произошел вечером 3 января в девятиэтажном жилом доме на шестом этаже. В результате происшествия погибла женщина, два человека были спасены из-под завалов.