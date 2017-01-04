Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.69
USD
26.55
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Украина
4 января 17, 09:12
По факту взрыва в Сумах открыто уголовное дело - ФОТО
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Взрыв, который прогремел в Сумах во вторник, 3 января, произошел в квартире мужчины, который состоит на психиатрическом учете.

Хозяин квартиры в доме по улице Металлургов, якобы, сам открыл газ. При этом сам он тяжелых травм не получил.

Вместе с тем, погибшая женщина жила этажом ниже, спасатели достали ее тело из под завалов. Ее муж в тяжелом состоянии госпитализирован.

Об этом рассказали журналистам очевидцы происшествия. По их словам, в доме пострадали часть плит перекрытия.

&img_1

Пострадали также автомобили, которые стояли под домом. Сейчас весь дом обесточен, улица перекрыта.

По факту взрыва полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека.

Напомним, ка сообщал УРА-Информ, взрыв в доме в Сумах произошел вечером 3 января в девятиэтажном жилом доме на шестом этаже. В результате происшествия погибла женщина, два человека были спасены из-под завалов.
Кликните по изображению для просмотра
URA-Inform
Ещё по теме:
Гражданин РФ пытался вывезти военное оборудование в Сумах
В Сумах иньекция в поликлинике убила семилетнего мальчика
В Киеве агрессивный водитель подстрелил пешехода
Украинская альпинистка сорвалась с вершины Эльбруса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве в "Жулянах" таможенник задержан на взятке - Фото
noimageНа Украину надвигается непогода - Фото
noimageВ поезде Киев-Перемышль оставят ускоренную проверку таможни
noimageВоенные РФ на Донбассе травмируют себя, чтобы не воевать
noimageПашинский фигурирует в деле о расстреле на Майдане
Лента новостей
Загрузка...