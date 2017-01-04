Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.69
USD
26.55
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Украина
4 января 17, 10:47
ОБСЕ расширит свою миссию на всю территорию Донбасса
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Специальная мониторирования миссия ОБСЕ намерена и далее выполнять свои функции в рамках действующего мандата.

При этом миссия расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду, 4 января, во время совестного с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинга в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В то же время, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ, Курц попросил реалистически подходить к этому вопросу, поскольку в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом.

Он также пообещал сделать все возможное чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня.

При этом он уверен, что одних только усилий ОБСЕ недостаточно. Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах, - сказал Курц, отметив важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин заверил, что сейчас говорить о снятии санкций против России нельзя. Этот вопрос можно обсуждать после выполнения ею Минских договоренностей. При нынешних условиях санкции нужно усиливать.
URA-Inform
Ещё по теме:
Турчинов предвидит провокации на Донбассе
Потери ВСУ в Троицком
АТО: За сутки ранены трое бойцов ВСУ
Вся подноготная ИГИЛ, Эрдогана и Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве в "Жулянах" таможенник задержан на взятке - Фото
noimageНа Украину надвигается непогода - Фото
noimageВ поезде Киев-Перемышль оставят ускоренную проверку таможни
noimageВоенные РФ на Донбассе травмируют себя, чтобы не воевать
noimageПашинский фигурирует в деле о расстреле на Майдане
Лента новостей
Загрузка...