Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.69
USD
26.55
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Украина
4 января 17, 10:49
Климкин вновь заговорил о необходимости санкций против РФ
Климкин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что если Россия выполнит Минские соглашения, то можно начинать говорить о снятии санкций, а при невыполнении — об их усилении

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что говорить о снятии санкций против России можно после выполнения ею Минских договоренностей, а при невыполнении — об их усилении.

"Санкции нам нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск", если она выполнит "Минск", то можно начинать говорить о снятии санкций, можно начинать говорить о других вещах со стороны Европейского Союза", — сказал Климкин на совместном с Себастьяном Курцом брифинге в Мариуполе в среду.

Глава МИД Украины отметил, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.

"Или "Минск" выполняется и тогда санкции снимаются, или "Минск" не выполняется и тогда необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, — другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила", — подчеркнул П.Климкин.

Министр иностранных дел Украины добавил, что при этом те санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.

Delo
Ещё по теме:
Что изменит принятие резолюции ООН по Крыму
Меркель заявила, что продление санкций не связанно с Трампом
Чубаров: Крым уже готовы признать российским четыре страны
Россия готовится передать Украине 17 осужденных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Киеве в "Жулянах" таможенник задержан на взятке - Фото
noimageНа Украину надвигается непогода - Фото
noimageВ поезде Киев-Перемышль оставят ускоренную проверку таможни
noimageВоенные РФ на Донбассе травмируют себя, чтобы не воевать
noimageПашинский фигурирует в деле о расстреле на Майдане
Лента новостей
Загрузка...