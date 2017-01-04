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Новости
Украина
4 января 17, 11:26
Марин Ле Пен запрещен въезд в Украину
Марин Ле Пен
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Ведомство отправило официальное письмо в МИД.
Официальное письмо Службы безопасности Украины направили в МИД. В нем запретили въезд кандидату в президенты Франции, лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в Украину. Об этом в эфире 112 канала заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
 
"3 января СБУ направила письмо в МИД. Я думаю, что, возможно, даже сегодня уже будет положительный ответ и наша инициатива будет поддержана, что госпоже Ле Пен необходимо запретить въезд на территорию нашего государства", - заявил Ткачук.
 
Он добавил, что высказывание Ле Пен о Крыме должны иметь последствия, однако напомнил, что политик не является представителем официальной власти Французской Республики.
 
"Это, к сожалению, не первый случай, когда иностранные политики позволяют собе определенные действия или высказывания, которые, по нашему мнению, противоречат интересам нашего государства", - заметил Ткачук.
 
Напомним, ранее французского политика предупредили о последствиях из-за ее заявлений по Крыму.
Korrespondent
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