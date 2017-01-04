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Украина
4 января 17, 12:08
Курц: Мы должны продолжать переговоры - новый глава ОБСЕ
Курц
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Себастьян Курц выступил за продолжение минских соглашений.
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который стал новым главой ОБСЕ, заявил, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным, передает ЛІГА.net.
 
"Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.
 
По его словам, есть обеспокоенность относительно эффективности минских соглашений
 
"Хотя ситуация могла быть и хуже", - отметил Курц, добавив, что в начале их подписания в 2014 году было значительно больше нарушений.
 
"Я не доволен статусом-кво, какой есть сейчас, но нет другого базового документа", - добавил Курц.
 
"Мы будем делать все, чтобы СММ выполняла свой мандат на всей территории Донбасса, чтобы прекратить огонь", - сказал Курц.
 
Он подчеркнул, что прекращение огня зависит не только от ОБСЕ, но и от Москвы, Киева.
 
Климкин сегодня заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.
 
Напомним, вчера Корреспондент.net сообщал, что новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.
Korrespondent
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