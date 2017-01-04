СБУ нашла тайник с боеприпасами в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мин, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 грамм и более 68 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.