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Новости
Украина
4 января 17, 12:45
СБУ нашла тайник с боеприпасами в зоне АТО
СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили огромный тайник с военными средствами поражения в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Из тайника, который был оборудован в одном из нежилых помещений в Первомайском Покровского района Донецкой области, оперативники спецслужбы изъяли 300 артиллерийских снарядов различного калибра, 43 минометных мин, 108 выстрелов к гранатометам, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 19 гранат, брикет пластида весом 500 грамм и более 68 тыс. патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.
URA-Inform
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